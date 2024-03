André Mascote relembra mordida sofrida no UFC e lamenta demissão de rival: "Chateado"

Logo em sua estreia no Ultimate, André Lima foi figura central de uma situação inédita na organização: uma mordida no meio de uma luta. No último sábado (23), no UFC Vegas 89, o peso-mosca (57 kg) brasileiro se tornou alvo do 'ataque ilegal' do compatriota Igor Severino, que também fazia seu debute na liga. Após o combate, que terminou via desqualificação, 'Mascote' relembrou o inusitado momento e, apesar dos pesares, lamentou também a demissão de seu adversário

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight pós-show, Mascote admitiu que não gostaria de ter o braço erguido desta maneira e comparou o episódio ao icônico duelo no boxe entre Mike Tyson e Evander Holyfield, em 1997. Após o evento, o brasileiro eternizou a marca da mordida com uma tatuagem e, de quebra, ainda recebeu o bônus de 50 mil dólares (R$ 250 mil) do UFC pela 'Mordida da Noite'.

"Não foi do jeito que a gente queria, mas felizmente Deus me abençoou com mais uma vitória. Infelizmente tomei uma mordida na luta, nunca vi isso acontecer, só com o Mike Tyson (risos). Meu oponente acabou me mordendo e infelizmente pararam a luta. No primeiro segundo, na minha cabeça, achei que a grade que tinha entrado no meu braço. Aí gritei: 'Ai, ai ai'. Depois que vi que foi mordida. Então fiquei sem entender. Pensei: 'Velho, como alguém vem para uma luta para morder?'. Não sei explicar, na verdade. Eu iria conversar com ele, mas não deixaram. Na verdade, eu perguntei: 'Por que você me mordeu, doido?'. A luta estava boa, estava 'toma lá, dá cá'. Tinha tudo para ser uma das melhores da noite, mas ele me mordeu e aconteceu isso", relembrou André.