Petr Yan revela que sofreu ruptura no ligamento do joelho; ex-campeão passará por cirurgia

Pressionado por três derrotas consecutivas no Ultimate, Petr Yan chegou ao UFC 299 com a necessidade de voltar à coluna das vitórias. E assim o fez no evento com sede em Miami (EUA), diante de Song Yadong, por decisão unânime. As notícias positivas pararam por aí para o ex-campeão peso-galo (61 kg) que, durante o combate promovido no dia 9 de março, sofreu múltiplas lesões - as mais graves no joelho, que precisará de intervenção cirúrgica.

A notícia foi dada em primeira mão pelo próprio atleta russo através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Sem entrar em detalhes sobre prazo de recuperação, Petr Yan revelou que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e também sofreu uma ruptura no menisco. Além disso, o lutador também contraiu uma lesão na virilha durante o confronto no UFC 299.

"Então, a ressonância magnética confirmou ruptura do LCA (ligamento cruzado anterior), ruptura do menisco e lesão na virilha. A cirurgia está marcada para amanhã. Nada vai me quebrar, estou determinado a voltar mais forte do que nunca em pouco tempo", informou o atleta russo por meio de sua conta no 'X' (antigo Twitter).