Paddy Pimblett menciona Moicano como potencial adversário no UFC

Promessa do MMA, Paddy Pimblett vive bom momento no UFC. Em dezembro, em Las Vegas (EUA), o britânico conquistou a maior vitória da carreira ao passar por Tony Ferguson e, assim, se aproximou de integrar o top-15 do peso-leve (70 kg) da companhia. Em busca de uma vaga na elite da categoria, 'The Baddy' parece já ter em mente o adversário ideal para a sequência.

Invicto no UFC, com cinco vitórias, Pimblett expressa o interesse em lutar contra Renato Carneiro. Curiosamente, o duelo em questão já poderia ter sido marcado pela liga. Ao vencer Drew Dober, em fevereiro, o brasileiro desafiou o popular lutador para enfrentá-lo no Rio de Janeiro, em maio. Contudo, o britânico explicou que não aceitou tal convite por conta da recuperação da lesão no ombro e para ficar mais tempo com sua família. Agora, 'Moicano' mede forças com Jalin Turner, em abril. De todo modo, Paddy segue com o atleta em seu radar e o provoca.

"Vi algo no Twitter outro dia, que eu deveria lutar contra Moicano no UFC 301. Não. Meu filho terá cerca de duas semanas. Não vou lutar tão cedo. Não vou lutar até junho ou julho. É com ele que quero lutar em seguida: Renato Moicano, 'Money' Moicano. Você me deve dinheiro, cara. Estou indo atrás de você", declarou o lutador, em seu canal oficial no 'YouTube'.