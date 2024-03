Jafel Filho exalta papel de Dedé Pederneiras após ser desencorajado por antigo treinador

Um dos maiores treinadores da história como mentor

Se no passado o faixa-preta teve seu sonho diminuído por uma figura que deveria incentivá-lo, hoje em dia Jafel conta com um mentor de respeito para auxiliá-lo em sua busca pelo topo da divisão dos moscas (57 kg) no UFC. O baiano é pupilo do líder da equipe Nova União, Dedé Pederneiras, que lançou diversos atletas que marcaram história no MMA, como o ex-campeão José Aldo.

"O Dedé (Pederneiras) é meu segundo pai. É um cara que acreditou na minha carreira. Ele veio para a luta do Rafael dos Anjos (no UFC 299), ele tinha que resolver reuniões no Brasil, foi para o Brasil, voltou para cá (EUA), e detalhe: não cobrou um real de passagem, não cobrou nada. Ele falou: 'Eu vou, Jafel. Eu vou porque acredito em você, eu sei que você vai se tornar campeão", concluiu.

No último sábado (16), Jafel Filho precisou de apenas um round para finalizar Ode Osbourne, no card preliminar do UFC Vegas 88, e conquistar sua segunda vitória em três lutas no octógono mais famoso do mundo. Agora, o peso-mosca de 30 anos soma 16 triunfos - 15 deles pela via rápida - e apenas três derrotas em seu cartel no MMA profissional.