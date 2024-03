Ian Garry propõe desafio de desistência para Covington e ameaça: "Vou fazer um buraco na sua cabeça"

A rivalidade entre Colby Covington e Ian Machado Garry pode ser considerada uma das mais problemáticas da atualidade e acabar mal. Na última quinta-feira (14), o 'bad boy' se mostrou aberto a enfrentar o irlandês no UFC, mas, para isso acontecer, fez três exigências, lhe dando um prazo de 24 horas para responder. Ciente do 'trash talk' do americano, 'The Future' se posicionou de forma hostil.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Garry frisa que Covington não está em posição de exigir nada no UFC e questiona sua qualidade como lutador. Como o americano o atacou e também sua mulher com termos pesados, o prodígio do MMA exigiu respeito e prometeu castigá-lo em uma possível luta. Disposto a fazer o desafeto engolir as próprias palavras, o irlandês propôs um desafio ao mesmo, no qual quem desistir terá que se aposentar. Vale pontuar que Ian já tinha colocado 'Chaos' em sua lista de desejos para 2024 e, ao que parece, insistirá na realização do duelo. A expectativa é que a rivalidade entre os atletas fique maior e mais quente.

"Colby, você me deu três estipulações, todas não tinham a ver com luta, falando da minha esposa. Não sei como você foi criado, mas as mulheres não são propriedades e minha mulher não é um troféu. Você deve se concentrar em mim. Vou fazer um buraco na sua cabeça. Pare de se esquivar de mim e mantenha o nome dela longe da sua boca. Você é a única pessoa na história do UFC a perder três lutas pelo cinturão e que não tem uma única vitória contra ninguém no top-15 atual. Colby, por que eu deveria lutar com você? Eu te desafio para um jogo de desistência, onde um de nós tem que dizer, 'Eu desisto'. Quem disser a palavra tem que colocar as luvas no octógono e dar adeus. Serei o capítulo final do seu legado de fracassos. Vou livrar de vez o UFC de Colby Covington", declarou o lutador.