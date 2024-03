Cormier classifica Makhachev como mais perigoso do que Khabib no auge

Amigos e parceiros de treino de longa data, Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev alcançaram sucesso no MMA e conquistaram o cinturão do peso-leve (70 kg) do UFC. Khabib se tornou campeão da categoria em 2018, defendeu o título três vezes e se aposentou do MMA em 2020. Já Makhachev, líder da divisão, colocou as mãos no objeto mais valioso dela em 2022 e o defendeu em duas oportunidades. Ciente dos feitos e da importância dos atletas para o esporte, Daniel Cormier surpreendeu ao comparar ambos.

O ex-atleta, atual comentarista de lutas e amigo da dupla não ficou em cima do muro e classificou Makhachev como um lutador mais perigoso do que Khabib. De acordo com Cormier, o fato de Islam ter uma trocação de alto nível, além do seu já conhecido grappling de elite, lhe dá vantagem contra Nurmagomedov. Vale pontuar que o atual campeão do peso-leve deu knockdown em Charles 'Do Bronxs' e nocauteou Alexander Volkanovski no primeiro round, enquanto 'The Eagle' se baseava no ground and pound para nocautear os oponentes.

"Acho que Makhachev possui muitas dessas mesmas qualidades (que Khabib). É muito parecido quando ele coloca você no chão, mas, por ser um striker melhor, acho que ele é ainda mais perigoso do que Khabib era no seu auge", declarou o integrante do Hall da Fama do UFC, em seu canal oficial no 'YouTube'.