Chimaev responde Usman após ter nível de luta questionado: "Está perdido"

Não demorou muito para Khamzat Chimaev dar uma resposta para Kamaru Usman. Recentemente, o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, ao ser questionado por Chael Sonnen sobre o nível de habilidade do russo, minimizou o hype do mesmo, negando que ele seja um lutador especial, como parte da comunidade do MMA passou a pregar. Como não poderia ser diferente, 'Borz' não deixou a cutucada do veterano passar em branco.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Chimaev aconselhou Usman a ficar em silêncio, uma vez que saiu derrotado da luta realizada em outubro. Na ocasião, o russo fez um primeiro round avassalador e quase finalizou o ex-campeão do UFC. Mas, ao se cansar, 'Borz' viu o nigeriano crescer no duelo, equilibrar as ações e quase sair com a vitória. Como assumiu o combate em cima da hora, sem ter feito um camp completo, o veterano, apesar do revés, se orgulhou da atuação. Contudo, Khamzat estranha o fato do atleta agir de tal forma e comemorar por tão pouco.

"Não fale muito, Usman, você está perdido. Essas pessoas estão orgulhosas de suas derrotas. Que p*** é essa?", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'X'.