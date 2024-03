Astro de Hollywood! McGregor alega ser o ator estreante mais bem pago da história

Conor McGregor parece ter atingido mais uma marca histórica em sua carreira. Mas desta vez, a façanha em nada tem a ver com seus feitos nos esportes de combate, e sim como sua mais nova empreitada: a dramaturgia. Escalado para estrelar a nova versão do clássico filme dos anos 80 ''Road House', que no Brasil ganhou o nome de 'Matador de Aluguel', o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC alega ter se tornado o ator estreante mais bem pago de todos os tempos.

Em recente entrevista ao programa 'Good Morning Britain', 'Notorious' confirmou a informação, mas sem revelar valores. Caso realmente tenha alcançado tal façanha, McGregor superou Dwayne Johnson, mais conhecido como 'The Rock', que, em 2001 estreou no filme 'O Retorno da Múmia' embolsando 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões), um recorde mundial reconhecido pelo Guiness, de acordo com o site 'Daily Mail'. Em suas redes sociais, Conor chegou a citar nominalmente o ator e astro do telecatch e garantir que superou a sua marca, mas posteriormente apagou a publicação.

"Nunca fiz um filme antes, então sou semelhante a um faixa branca, um iniciante. Isso me levou de volta (ao passado), porque eu pensei: 'E se eu não for tão bom aqui?'. Mas às vezes é preciso fingir até conseguir. Esse é o fato, o ator estreante mais bem pago de todos os tempos, então é uma bela vantagem. Não há uma estrela de ação de Hollywood que possa me enfrentar, e isso é um fato. Então veremos em onde isso dá", destacou Conor, que verá seu filme estrear na plataforma 'Amazon Prime' no dia 21 de março.