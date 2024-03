Anthony Smith admite incômodo com desafio de Vitor Petrino: "Fiquei ofendido"

No próximo dia 4 de maio, o veterano Anthony Smith medirá forças com Vitor Petrino, no card do UFC Rio - em um combate que foi pedido pelo próprio lutador mineiro após sua mais recente vitória. O desafio feito pela jovem promessa do MMA brasileiro, inclusive, não parece ter sido bem recebido por 'Lionheart', como o americano é conhecido.

Em entrevista ao 'MMA on SiriusXM', Smith admitiu que se incomodou pelo fato de ter sido novamente desafiado por um atleta em ascensão nos meio-pesados (93 kg) do UFC. Na visão do veterano, os jovens rivais de divisão cometem um erro ao enxergarem um confronto contra ele como uma espécie de trampolim para subirem no ranking da categoria.

"Fiquei ofendido. Por que ele não desafiou alguém melhor ranqueado? Por que ele não desafiou (Aleksandar) Rakic ou Volkan Oezdemir? Por que você não desafiou algum desses caras? Porque você acha que pode me vencer. Você não está certo que sobre os outros, e isso me deixa puto. Eu não estou acabado. Não sou o leão ferido que está apenas andando esperando para ser morto pelos mais jovens. Esse não sou eu. Eu me recuso a ser o novo Neil Magny. Já são três caras em um mês e meio que lutaram, venceram e me desafiaram. Todos caras não ranqueados e jovens. Nós vamos matar isso no início", disparou Smith.