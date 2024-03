Jake Gyllenhaal aprova experiência de atuar no octógono do UFC

Um dos grandes atores de Hollywood, Jake Gyllenhaal vai viver um papel inusitado no filme 'Road House', que será lançado oficialmente no dia 21 de março e disponibilizado pelo serviço de streaming 'Amazon Prime'. Na história, o profissional dá vida à Elwood Dalton, um lutador do UFC, e, pelo que vem sendo apresentado em materiais promocionais da obra, sua dedicação ao papel e às artes marciais é evidente.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Jake revelou que o papel de lutador no filme foi um desafio em sua carreira e, por isso, tratou o trabalho com a devida seriedade. A preparação do ator e seus estudos sobre o MMA foram tão intensos, que o fizeram se aproximar do esporte e entender a grandeza do UFC, além da mística em torno do octógono mais famoso do mundo. Portanto, o profissional aprova a experiência, já que são poucos que conseguem pisar no cage e performar como um atleta, mesmo que na ficção.

"Durante as filmagens, eu estava com aquela mentalidade de um lutador do UFC e, fisicamente, me senti assim. Treinava todos os dias. Em certo ponto, você tem que se convencer disso como ator. No final, foi a energia da multidão. Assim que pude sentir, percebi, e acho que já sabia disso antes, mas não sentia realmente até estar lá, que o octógono é um espaço sagrado. As pessoas não podem entrar lá a menos que estejam lutando. Poder estar lá e fazer isso foi uma honra para mim. Levei isso muito a sério. Apenas tentei imitar o que vi e estudei sobre os lutadores e paralisações. Foi uma honra maluca, uma daquelas coisas incríveis que pude fazer na minha vida", declarou o ator.