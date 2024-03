Tybura suporta castigo e finaliza Tuivasa na luta principal do UFC Vegas 88

Foi difícil, mas Marcin Tybura conseguiu se recuperar na luta principal do UFC Vegas 88. No evento realizado neste sábado (16), o polonês quase foi nocauteado por Tai Tuivasa no início do duelo, mas suportou o ataque do oponente e, mesmo sangrando, venceu de virada, por finalização, no final do primeiro round.

Dessa forma, Tybura se recuperou da derrota sofrida para Tom Aspinall e mais do que isso. O polonês, décimo colocado no peso-pesado do UFC, ao vencer Tuivasa, dono do nono lugar, deve roubar a posição do mesmo na próxima atualização do ranking. Por outro lado, o australiano amargou a quarta derrota seguida, sendo todas pela via rápida.

A luta

Mais à vontade na trocação, Tuivasa começou com tudo o confronto e acertou bombas no rosto do polonês. Rapidamente, Tybura, com um sangramento na cabeça, passou a ser mais cauteloso no octógono. Aos poucos, o polonês entrou no combate e conseguiu derrubar o australiano.