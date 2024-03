José Aldo reforça card do UFC Rio em luta contra promessa dos galos

O UFC 301, evento programado para acontecer em maio, no Rio de Janeiro, ganhou um reforço de peso. Ex-campeão dos penas (66 kg) da companhia, José Aldo voltará à ação no MMA contra Jonathan Martinez, promessa dos galos (61 kg). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

Sendo assim, Aldo retornou ao esporte que o consagrou. Em 2022, o brasileiro decidiu se aposentar do MMA para se dedicar ao boxe. Contudo, o 'Rei do Rio' será visto no octógono mais famoso do mundo novamente, fazendo a alegria do público local. Mas, apesar de atuar em casa, o veterano terá um oponente complicado pela frente. Martinez, de 29 anos, é o 14º colocado no ranking do peso-galo do UFC e está embalado por seis triunfos seguidos.

Histórico de Aldo no MMA

José Aldo, de 37 anos, é um dos principais representantes do Brasil na história dos esportes de combate. O atleta estreou pelo UFC em 2011, foi campeão do peso-pena, disputou o título do peso-galo e se tornou integrante do 'Hall da Fama' da organização.