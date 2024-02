Paulo Borrachinha é derrotado por Robert Whittaker no UFC 298

A luta

O combate começou com bastante ação. Borrachinha acertou bons jabs e um par de chutes altos, que, mesmo defendidos pelo australiano, mostraram o perigo de sua força. Whittaker, por sua vez, atingiu o mineiro com chutes baixos e mais volume de golpes. Nos segundo finais, um chute rodado na cabeça aplicado por Paulo balançou o australiano, que foi salvo pelo gongo.

O intervalo entre o primeiro e segundo round serviu para o ex-campeão se recuperar. Mais rápido, Whittaker continuou levando a melhor no volume de golpes, aplicando boas combinações. Já o brasileiro causava mais dano nos ataques, chegando a abrir um sangramento no rosto do rival, mas caiu de rendimento no final do período, talvez sentindo o longo período afastado.

Mais veloz, Whittaker dificultou a vida do brasileiro no último assalto. Borrachinha não conseguiu encontrar a distância para impor seu jogo e especialmente para usar seu boxe.

Confira os resultados do UFC 298:

Robert Whittaker venceu Paulo Borrachinha por decisão unânime dos juízes;

Ian Machado Garry venceu Geoff Neal por decisão dividida dos juízes;

Merab Dvalishvili venceu Henry Cejudo por decisão unânime dos juízes;

Anthony Hernandez venceu Roman Kopylov por finalização;

Amanda Lemos venceu Mackenzie Dern por decisão unânime dos juízes;

Marcos 'Pezão' venceu Junior Tafa por nocaute técnico;

Rinya Nakamura venceu Carlos Vera por decisão unânime dos juízes;

Zhang Mingyang venceu Brendson Ribeiro por nocaute;

Danny Barlow venceu Josh Quinlan por nocaute técnico;

Oban Elliott venceu Val Woodburn por decisão unânime dos juízes;

Miranda Maverick venceu Andrea Lee por decisão unânime dos juízes.