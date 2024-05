UFC 302: Paulo Borrachinha faz 'twerk' em momento descontraído pré-luta; veja

Neste sábado (1º), em Nova Jersey (EUA), Paulo Costa faz uma luta de extrema importância. No UFC 302, o brasileiro encara Sean Strickland e, em caso de vitória, se aproxima de disputar o cinturão do peso-médio (84 kg) novamente. Mas, mesmo com tanto em jogo, 'Borrachinha' protagonizou um momento descontraído e inusitado com Ailín Pérez, que também estará em ação no show.

Em registro divulgado pelo perfil 'El Octagono Argentino MMA', no 'Instagram', 'Borrachinha', de forma surpreendente, fez o movimento de dança conhecido como 'twerk'. Vale pontuar que Ailín ficou conhecida no esporte ao comemorar suas vitórias fazendo tal dança. Como a argentina encontrou o brasileiro no hotel escolhido pelo UFC para abrigar os profissionais envolvidos no show, resolveu ensiná-lo o movimento. Sem graça, Paulo topou a aventura e riu do próprio desempenho.