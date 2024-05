Jailton Malhadinho pega dicas com Khabib Nurmagomedov antes do UFC 302

Fã declarado de Khabib Nurmagomedov, Jailton Malhadinho realizou um sonho ao encontrar pessoalmente seu ídolo nos bastidores da semana pré-luta do UFC 302. Em Newark (EUA), sede do evento de sábado (1), onde vai estar no corner de Islam Makhachev, o ex-campeão peso-leve (70 kg) inclusive deu algumas dicas para o seu admirador, segundo relato do próprio baiano.

No media day de quarta-feira (29), Malhadinho celebrou o encontro inesperado com o russo e admitiu que chegou a se emocionar. O peso-pesado brasileiro ressaltou que se surpreendeu positivamente ao descobrir que Khabib o conhecia e ainda por cima deu alguns conselhos para aprimorar seu jogo, o qual é bastante inspirado no próprio ex-campeão do UFC, como o baiano reconhece. Questionado sobre quais teriam sido as dicas de Nurmagomedov, no entanto, Jailton preferiu manter a discrição.