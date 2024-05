Alex Poatan treina com bicampeã olímpica de judô; veja

Vindo de grande vitória no UFC 300, evento realizado em abril, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira voltou à rotina de treinos e, agora, contou com um reforço de alto nível. Nesta sexta-feira (31), o campeão dos meio-pesados (93 kg) da companhia treinou com Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô e antiga estrela da PFL, visando evoluir na luta agarrada.

Nos registros compartilhados pelos renomados profissionais nas redes sociais, o treino focou tanto na trocação, especialidade de 'Poatan', quanto no grappling, ponto forte da americana. Em pé, o brasileiro orientou a atleta, também integrante do UFC. Já na luta agarrada, Alex foi surpreendido com uma queda de Kayla e se defendeu de uma chave de braço, justificando sua faixa-preta de jiu-jitsu. A inusitada interação foi comandada por Plinio Cruz.

Próximo passo no UFC

Em sua última aparição no octógono, Alex 'Poatan' nocauteou Jamahal Hill no primeiro round da luta realizada no UFC 300. Agora, o próprio brasileiro indica que seu próximo adversário nos meio-pesados deve ser Jiri Prochazka. Inclusive, o renomado striker se tornou campeão da categoria justamente ao nocautear o tcheco no segundo assalto, em 2023.