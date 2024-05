Islam Makhachev recebe jaqueta comemorativa após passar ileso em 50 testes antidoping

"Estamos aqui hoje para reconhecer (o mérito do) Islam Makhachev pelo histórico perfeito em 50 testes dentro do nosso programa antidoping. Isso é algo que começamos a fazer há alguns anos. Criamos isso porque normalmente as únicas notícias que surgem de teste de drogas e antidoping são negativas. Mas a realidade do nosso programa é que a taxa de (testes) positivos é menor que 1%. São muitas notícias positivas, e isso nos permitiu a falar dessas coisas. Islam está no programa desde sua criação, lançamos no dia 1º de julho de 2015 e ele tem sido um atleta limpo desde então. Aliar isso com sua dominância no esporte é muito especial. Islam, parabéns, estamos muito orgulhosos e felizes em te dar a jaqueta dos 50 testes", declarou Jeff, de acordo com o site 'MMA Junkie'.

Gesto encerra polêmica de 2016

Momentos antes de entregar a jaqueta para Makhachev, Novitzky tratou de esclarecer um episódio polêmico da carreira do russo. Em 2016, Islam testou positivo para 'meldonium', uma substância proibida. Entretanto, o wrestler foi posteriormente julgado e inocentado, pois a droga havia sido utilizada sob prescrição médica e no período em que ainda era liberado o uso para atletas do UFC. Sendo assim, o vice-presidente sênior de conformidade antidoping do Ultimate tratou de se retratar em nome da empresa e eximiu o pupilo de Khabib Nurmagomedov de qualquer tipo de culpa no caso.