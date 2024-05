Poirier anuncia homenagem a cantor falecido em música de entrada no UFC 302

Dustin Poirier promete roubar a cena no UFC 302 até mesmo antes de entrar em ação. Neste sábado (1º), em Nova Jersey (EUA), o americano enfrenta Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg), naquela que pode ser sua luta de aposentadoria do MMA. Como também tem a chance de conquistar o tão almejado título da categoria, o veterano planeja realizar uma caminhada para o octógono diferente das demais, destacando o cantor Willie Spence, que faleceu em 2022 ao ser vítima de um acidente de carro.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play e pague R$ 24,90 por mês no pacote anual.

No 'media day' do UFC 302, realizado na última quarta-feira (29), Poirier revelou que sua música de entrada será um mix da clássica, 'The Boss' de James Brown, com 'Diamonds' de Rihanna, mas a versão interpretada por Spence. Vale pontuar que o artista, vice-campeão da 19ª edição do programa 'American Idol', viralizou na internet ao cantar a música da diva do pop. Como o hit tem como título o seu apelido e parte dos seus fãs e do cantor pedem para incorporar a versão do mesmo em seu tema de entrada, 'The Diamond', tocado por tal reação, informa que a homenagem vai acontecer.