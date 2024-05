Escalado de última hora, Markus Maluko estreia com vitória no Karate Combat e mira cinturão

Nesta quinta-feira (30), o Karate Combat promoveu sua 46ª edição. E o evento com sede no Texas (EUA) contou com uma grata surpresa para os fãs brasileiros: o desempenho de Markus Maluko. Escalado de última hora para o evento, o atleta paulista mostrou aptidão em sua estreia e, com uma performance dominante, derrotou Bam Morris na decisão unânime dos juízes.

Ex-lutador do UFC, Maluko aceitou substituir Rondal Dunlap, lesionado, a menos de uma semana da realização do card, mesmo sem nunca ter competido na modalidade anteriormente. E mesmo com um cenário adverso, o brasileiro 'abriu a caixa de ferramentas' e, por pouco, não nocauteou Morris (veja abaixo ou clique aqui). Empolgado com a estreia triunfante, Markus já volta sua atenção para o cinturão dos pesos-médios da empresa.

"Peguei essa luta há alguns dias. Mas esse Markus que vocês viram hoje aqui no pit (arena de luta) não sou eu. Posso fazer mil vezes melhor. Vim desta vez apenas pelo pagamento. Quero voltar logo e melhor treinado, para mostrar que vou pegar esse cinturão de qualquer forma", afirmou o paulista, através de comunicado enviado à imprensa.