Sean Strickland provoca Paulo Borrachinha ao relembrar 'sarrada' de Adesanya

Surpreendentemente, até pelo histórico provocador de ambos, Sean Strickland e Paulo Borrachinha mantiveram o respeito durante grande parte da coletiva de imprensa do UFC 302, realizada na quinta-feira (30). Mas, como era esperado, o americano não se segurou e encontrou um jeito de cutucar o lutador mineiro, seu adversário no octógono neste sábado (1º), no 'co-main event' do card sediado em Newark (EUA).

Conhecido por não ter papas na língua ao usar o 'trash talk' para tentar desestabilizar seus oponentes antes da luta, Strickland foi mais contido, mas não deixou de provocar o rival ao citar a polêmica comemoração de Israel Adesanya ao vencer Borrachinha, em 2020. Na ocasião, após derrotar o mineiro, o nigeriano - então campeão peso-médio (84 kg) do UFC - celebrou com uma 'sarrada', enquanto Paulo ainda estava de quatro apoios no chão, se recuperando do nocaute sofrido.