Encarada tensa! Makhachev discute com Poirier após ouvir ofensa; veja

Na sequência, o veterano reforçou sua intenção de nocautear Makhachev e o chamou de "filho da p***". Ao reprovar o termo usado pelo rival, o russo voltou para a encarada. Irritado, Islam exigiu respeito do americano e ameaçou dar um tapa no mesmo, caso ele seguisse o ofendendo. Para concluir, 'The Diamond' explicou que não gostou da postura do campeão e lembrou que lutarão.

Dupla teve que ser contida

Exaltados, Makhachev e Poirier tiveram que ser separados pela equipe de segurança do UFC. De todo modo, o 'show' protagonizado pelos atletas levou os fãs ao delírio e promoveu ainda mais a aguardada luta, que lidera o evento de número 302 da companhia. Nele, o russo visa defender o cinturão do peso-leve pela terceira vez. Já 'The Diamond' tem mais uma chance de se tornar campeão linear da categoria, após ser finalizado por Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira em 2019 e 2021, respectivamente.

Uma publicação compartilhada por Dana White (@danawhite)