Com suspense, Paulo Borrachinha bate o peso e confirma luta com Strickland no UFC 302

Luta principal

Sem o mesmo drama, a luta principal do UFC 302 foi confirmada logo nos primeiros instantes da pesagem. Primeiro a subir na balança, Dustin Poirier pesou 70,3 kg - dentro do limite exigido para disputas de cinturão. A marca foi a mesma atingida pelo campeão peso-leve (70 kg) Islam Makhachev, que coloca seu título em jogo pela terceira vez neste sábado.

Esquadrão Brasileiro

Além de Paulo Borrachinha, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com outros quatro representantes no card do UFC 302 - quase todos, com exceção de um, passaram tranquilos pela pesagem desta sexta-feira. Outro grande destaque do Brasil no show, o peso-pesado Jailton Malhadinho cravou 109,3 kg na balança, quase 11 kg abaixo da marca registrada por Alexander Romanov, seu oponente.

O meio-médio (77 kg) Elizeu Capoeira bateu 77,1 kg na balança, mesmo peso do seu rival Randy Brown. Quem também atingiu marca idêntica ao oponente foi César Almeida, que registrou 83,9 kg e encara Roman Kopylov no sábado.

Mascote falha na balança

Um dos últimos a se apresentar no palco da pesagem, André Mascote bateu 58,9 kg e excedeu o limite do peso-mosca (57 kg) em quase 2 kg. Apesar da grave falha na balança, o duelo entre o brasileiro - multado em 30% de sua bolsa - e Mitch Raposo, que cravou 56,7 kg, está confirmado na abertura do card do UFC 302.