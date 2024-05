Adesanya aposta em vitória de Strickland sobre Borrachinha no UFC 302

Além de uma das principais estrelas do plantel do Ultimate, Israel Adesanya sempre se mantém por dentro das principais lutas e notícias do mundo do MMA. Sendo assim, como não poderia deixar de ser, o ex-campeão peso-médio (84 kg) da liga analisou alguns dos principais combates programados para o UFC 302 deste sábado (1º), dentre eles: Sean Strickland vs Paulo Borrachinha. Com a experiência de quem já encarou os dois dentro do octógono, 'Izzy' apostou suas fichas em um triunfo do americano sobre o brasileiro.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play e pague R$ 24,90 por mês no pacote anual.

Através de seu canal no Youtube, o atleta nigeriano destacou que Borrachinha pode sofrer com o condicionamento físico em um duelo de cinco rounds. Além disso, Adesanya indicou que o brasileiro precisa explorar diferentes áreas do jogo, para confundir e cansar Strickland. Apesar da alternativa, Izzy - que já derrotou Paulo em 2020 e foi derrotado por Sean em 2023 -, indicou que o americano tende a levar a melhor em um confronto que dure 25 minutos, sem nocaute ou finalização.