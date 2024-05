Ex-campeão do UFC classifica Makhachev como uma versão melhorada de Khabib

Parceiro de treino de longa data de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev foi preparado para ser uma espécie de sucessor do ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC. Mas na visão do comentarista Michael Bisping, primeiro britânico a conquistar um título do Ultimate, o pupilo já conseguiu superar o mestre.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play e pague R$ 24,90 por mês no pacote anual.

Em entrevista à 'TNT Sports', Bisping classificou Makhachev como uma versão mais completa e aprimorada de Khabib. Para o veterano, apesar do pioneirismo de Nurmagomedov, o atual campeão peso-leve do UFC representa uma evolução no jogo de wrestling do Daguestão, tendo mais armas para superar seus adversários.