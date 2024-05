Chelsea anuncia saída do técnico Mauricio Pochettino em 'comum acordo'

O argentino Mauricio Pochettino deixou o comando do Chelsea depois de apenas uma temporada à frente da equipe, que terminou o Campeonato Inglês na sexta posição, informou o clube londrino nesta terça-feira (21). Segundo a nota divulgada, a saída se dá em "comum acordo".

Pochettino assumiu o cargo em maio de 2023 assinando um contrato de dois anos com opção de renovação por mais um.

O argentino de 52 anos viveu um início de temporada complicado nos 'Blues', com resultados irregulares e várias lesões no elenco, especialmente as de Christopher Nkunku, Romeo Lavia e do capitão Reece James.