Rubiales alega que beijo em Hermoso foi 'consentido' e sem conotação sexual

"Acho que ela me deu um ou dois tapinhas nas costas, estava rindo e isso foi tudo. Não foi intencional. Não tinha conotação sexual de nenhum tipo, foi só um momento de felicidade, a grande alegria do momento", explicou.

Além do beijo em Hermoso, o comportamento do ex-presidente da RFEF na final da Copa do Mundo feminina, levando a mão aos genitais, e sua posterior recusa em renunciar cinco dias depois em uma assembleia da federação, levaram a Fifa a suspendê-lo por 90 dias.

Simultaneamente, a justiça desportiva espanhola abriu um processo e um juiz da Audiência Nacional, principal instância penal do país, o convocou para depor na próxima sexta-feira (15) em uma investigação por suposto crime de agressão sexual.

"Isto virou uma bola de neve criada com argumentos espúrios. Minhas intenções eram nobres, 100% não sexuais", insistiu Rubiales.

O dirigente justificou seus abraços e sua efusividade afirmando que "os latinos, por uma questão cultural, são mais de tocar uns aos outros, é bastante normal em um mundo latino".

Rubiales admitiu se sentir "envergonhado" por seu comportamento no palco do estádio de Sydney, ao lado da rainha Letizia, e sobre o beijo, reiterou: "Cometi um erro e me desculpei de forma sincera".