Rubiales não teria saído se não tivesse sido filmado, diz Milly Lacombe

Milly Lacombe analisou no UOL News Esporte a renúncia do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, que beijou à força Jenni Hermoso após a conquista do Mundial.

Demorou. A gente tem o vídeo, tem a declaração dela dizendo que não gostou, tem a relação de poder, ele é chefe dela, e ainda assim demorou três semanas. Não é que ele foi defenestrado, ele pediu para sair. Isso dá uma ideia de como o sistema funciona, precisou de centenas de depoimentos para condenar o João de Deus. Se o Rubiales tivesse feito isso no vestiário, sem uma câmera, a palavra dela teria sido esquecida. Ela teria sido chamada de louca, não sei se vocês sabem, mas o celular dela foi invadido. Então, é um sinal de que a gente precisa de muita força para tirar um homem poderoso do lugar, mas é uma vitória. Milly Lacombe

