Torcedor interrompe cerimônia e lembra acusações contra Zverev

Olya é o apelido de Olga Sharypova, que acusou Zverev de abuso físico e emocional em um relato à revista Racquet em outubro de 2020. Ela não levou o caso às autoridades. Em janeiro de 2023, a ATP declarou publicamente que, após uma investigação de 15 meses realizada por uma empresa de consultoria, não havia provas suficientes das alegações.

Brenda Patea, ex-namorada e mãe da filha de Zverev, procurou as autoridades da Alemanha cerca de seis meses depois, também em 2023. Uma corte de Berlim ordenou que o tenista pagasse uma multa de 450 mil euros por "abusar fisicamente e prejudicar a saúde de uma mulher durante uma discussão em Berlim, em maio de 2020".

O tenista recorreu de multa, o que forçou um julgamento público, que começou no dia 31 de maio de 2024. Pouco depois, no dia 7 de junho, o julgamento foi encerrado quando as partes entraram em um acordo extrajudicial. Zverev concordou em pagar 200 mil euros (150 mil para o Tesouro alemão e 50 mil para entidades de caridade). O acordo não inclui uma admissão de culpa por parte do atleta.