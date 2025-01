João e Bia jogam em sequência na Austrália; tudo o que você precisa saber

Bia Haddad encara a russa Erika Andreeva. A paulistana de 28 anos avançou após bater a argentina Julia Riera na estreia por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. Nº 17 no mundo, ela busca igualar sua melhor campanha no Australian Open, registrada no ano passado, quando chegou à terceira rodada.

João Fonseca enfrenta o italiano Lorenzo Sonego. O carioca de 18 anos despachou o top 10 Andrey Rublev na primeira rodada em sua primeira partida de chave principal de Grand Slam. O novo fenômeno do tênis está invicto há 14 jogos e tem pela frente o nº 55 do mundo.

Torcedores brasileiros "invadiram" o ginásio em Melbourne nos jogos da dupla pela primeira rodada. Fonseca, inclusive, disse depois de sua vitória que a presença dos fãs o impulsionou e fez com que parecesse que estava jogando no Brasil.

O Australian Open está sendo transmitido pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+. Além disso, o YouTube oficial do torneio exibe alguns jogos gratuitamente no YouTube, mas como "animação". O horário em Melbourne está 14h à frente do de Brasília.