Alcaraz cede só cinco games e vai à terceira rodada do Australian Open

Com uma atuação sólida do começo ao fim, Carlos Alcaraz foi soberano nesta quarta-feira, na segunda rodada do Australian Open. O número 3 do mundo cedeu apenas cinco games ao japonês Yoshihito Nishioka (#65 do ranking), aplicou 6/0, 6/1 e 6/4 e passou com tranquilidade à terceira rodada em Melbourne.

Com 21 anos e 266 dias de vida, Alcaraz tenta se tornar o tenista mais jovem da história a completar o Career Slam, ou seja, conquistar todos os quatro torneios do Grand Slam, mesmo que em temporadas diferentes. O espanhol venceu o US Open em 2022, Wimbledon em 2023 e 2024 e Roland Garros em 2024. O Australian Open é o único dos grandes que falta em sua prateleira.

Se conquistar o título em Melbourne, Alcaraz também vai se tornar o mais jovem homem campeão do torneio nas simples desde 2008, quando Djokovic levantou a taça. Na ocasião, o sérvio tinha 20 anos e 250 dias de vida.