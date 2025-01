João Fonseca vence outra e fica a uma vitória da chave no Australian Open

Como aconteceu

Fonseca mostrou-se muito superior desde o começo. Já no primeiro game, com uma boa esquerda, forçou um erro e quebrou o saque de Wong. Foi daí para melhor. O brasileiro anotou mais uma quebra no terceiro game e outra no quinto, que veio após seguidas duplas faltas e uma curtinha errada do oponente. Com o set na mão, João não bobeou. Confirmou seu saque no sexto game e fechou a parcial em 6/0.

Wong saiu do zero quando finalmente confirmou seu saque no game inicial do segundo set, mas ficava cada vez mais nítido que o asiático não tinha armas para incomodar o brasileiro consistentemente. Depois de três belas devoluções, que renderam um winner de Fonseca e dois erros de Wong, um voleio ruim do asiático deu outra quebra ao carioca. Depois disso, Wong até confirmou seu serviço outras duas vezes, mas não conseguiu ameaçar o saque de João, que manteve a vantagem até fechar a partida com nova quebra no nono game.

Laura e Thiago com chances

Outros dois brasileiros entrarão em quadra nesta quarta-feira, pela segunda rodada do qualifying do Australian Open. Laura Pigossi (#165) vai enfrentar a cabeça 2 do quali, a suíça Viktorija Golubic (#90), enquanto Thiago Monteiro (#106) vai duelar com o francês Valentin Royer (#203).