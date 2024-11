Aposentadoria de Nadal terá transmissão exclusiva na SKY+

As finais da Copa Davis, que serão disputadas de 19 a 24 de novembro em Málaga, na Espanha, e marcarão a despedida de Rafael Nadal como tenista profissional, terão transmissão exclusiva para o Brasil pela plataforma de streaming SKY+. Os jogos serão mostrados no canal DSPORTS, o mesmo que mostrou os últimos confrontos do Brasil na Copa Davis.

A fase final da Copa Davis reúne oito países em formato de mata-mata, com quartas, semifinais e final. A Espanha de Nadal estreará no dia 19 contra a Holanda. O time de Rafa, capitaneado por David Ferrer, também terá Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta e Marcel Granollers. A Holanda, por sua vez, está escalada com Tallon Griekspoor, Botic Van De Zandschulp, Jesper De Jong e Wesley Koolhof.

Os outros confrontos de quartas de final são Alemanha x Canadá, que definirá o adversário de Espanha ou Holanda nas semifinais; Itália x Argentina; e Estados Unidos x Austrália.