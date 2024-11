Luisa Stefani muda planos e vai ao WTA Finals como reserva

Segundo a assessoria de imprensa de Stefani, após o WTA Finals, ela volta para seguir o tratamento no joelho, conforme o planejado anteriormente, e iniciar a pré-temporada. Ela não vai poder disputar a Billie Jean King Cup. O Brasil enfrentará a Argentina no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de novembro.

Stefani e Schuurs terminaram a temporada como décima melhor dupla de 2024, atrás de Kichenok/Ostapenko, Dabrowski/Routliffe, Hsieh/Mertens, Krawczyk/Dolehide, Melichar-Martínez/Perez, Chan/Kudermetova, Mattek-Sands/Kenin e Townsend/Siniakova.

No WTA Finals, as oito duplas são divididas em dois grupos com quatro times cada. Todas jogam contra todas dentro de seus grupos, e as duas melhores de cada chave avançam às semifinais. Os grupos foram sorteados assim:

Grupo Verde:

(1) Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko, (3) Hsieh Su-wei/Elise Mertens, (6) Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez e (8) Katerina Siniakova/Taylor Townsend

Grupo Branco:

(2) Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe, (4) Sara Errani/Jasmine Paolini, (5) Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk e (7) Chan Hao-ching/Veronika Kudermetova.