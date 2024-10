Wild fura o quali de Viena e comemora: 'Mantive a cabeça no lugar'

Pela segunda semana seguida, Thiago Wild fura o qualifying de um torneio de nível ATP. Depois de alcançar as oitavas de final do ATP 250 da Antuérpia, o paranaense de 24 anos agora passou pelo qualificatório do forte ATP 500 de Viena. A vaga na chave principal veio com um triunfo por 6/4 e 6/4 em cima do americano Aleksandar Kovacevic, número 99 do mundo.

"O jogo foi duro. Eu saquei bastante bem, mas ele sacou ainda melhor. A diferença é que estou conseguindo manter a constância, jogar bem o tempo todo. Mesmo perdendo meu saque no segundo set, mantive a cabeça no lugar e tirei proveito das oportunidades que tive. Foi um jogo de poucas oportunidades e aproveitei as minhas", disse o brasileiro, atual #1 do Brasil e #80 do mundo.

Wild saiu na frente em ambos os sets, quebrando o saque de Kovacevic no primeiro game das duas parciais. No set inicial, a única quebra foi suficiente. No segundo, Wild foi quebrado no quarto game, o que deixou o placar em 2/2. O brasileiro, contudo, voltou a quebrar o americano no sétimo game, abrindo 4/3. Depois, perdeu apenas dois pontos em seus games de saque e fechou o duelo.