Brasil é convocado sem Luisa Stefani para a Billie Jean King Cup

Por causa de uma lesão no joelho, Luisa Stefani está fora do time brasileiro que vai disputar a Billie Jean King Cup em novembro, no Ginásio do Ibirapuera, contra a Argentina. A paulista de 27 anos, que já foi top 10 e hoje é a 29ª do ranking, não conseguiu uma vaga no WTA Finals e encerrou sua temporada após o WTA 1000 de Wuhan, na China.

Sem poder contar com sua melhor duplista, o capitão Luiz Peniza formou o time com Beatriz Haddad Maia (#10 do mundo), Laura Pigossi (#127), Carolina Meligeni (#305), Luiza Fullana (#574) e Ingrid Martins (#124 de duplas).

Brasil e Argentina vão duelar nos dias 15 e 16 de novembro pela fase de playoffs da Billie Jean King Cup. Quem vencer começa 2025 na fase de Qualifiers, ou seja, com chance de avançar à fase final. Quem perder volta para disputar o Zonal das Américas, como a Argentina fez nesta temporada.