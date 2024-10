Bia Haddad vence mais uma e vai às oitavas em Wuhan

Beatriz Haddad Maia voltou a vencer no WTA 1000 de Wuhan, na China. A brasileira, atual número 12 do mundo, superou sem grandes problemas a ex-top 10 Veronika Kudermetova (atual #63) nesta quarta-feira, pela segunda rodada do forte torneio asiático. Bia fez 6/1 e 6/4 e garantiu seu lugar nas oitavas de final.

A brasileira venceu cinco games seguidos duas vezes na partida. Primeiro, quando abriu 5/0 no set inicial. Depois, quando virou o segundo set após deixar Kudermetova abrir 3/0. Bia tomou a dianteira fazendo 5/3 e, dois games depois, fechou a partida. As duas tenistas tiveram o mesmo número de break points ao longo do duelo, mas Bia converteu quatro de suas cinco oportunidades. Kudermetova quebrou a brasileira só uma vez.

É apenas a segunda vez na temporada que a brasileira de 28 anos alcança as oitavas de final de um WTA 1000. A primeira foi em Madri, em abril, na temporada europeia de saibro. Desta vez, Bia será favorita para alcançar as quartas, já que sua próxima adversária será a polonesa Magdalena Frech. Elas já se enfrentaram três vezes, e a paulista sempre saiu vencedora. No último encontro, em Wimbledon/2024, Bia fez 7/5 e 6/3.