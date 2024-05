Relógios de Schumacher são vendidos em leilão por mais de R$ 20 milhões

Oito relógios do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher foram leiloados na última terça-feira (14) por 4,25 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões) em Genebra, na Suíça.

O que aconteceu

O leilão marca o 30º aniversário da primeira vitória do ex-piloto na Fórmula 1, em 1994. As peças foram leiloadas no Rare Watch (Relógios Raros, em livre tradução do inglês).

Um dos relógios foi um presente de Jean Todt, ex-chefe da Ferrari Seu mostrador apresenta o emblema da Ferrari, o capacete vermelho utilizado pelo ex-piloto e o numeral '1' cercado por seis estrelas, representando seis vitórias na F1.