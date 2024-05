'Virei meme': médico vira técnico no intervalo de jogo - e vence de virada

O médico do Brasiliense, Jorge Oliva, diz que viveu a "experiência mais inusitada" de sua vida ao ter que assumir provisoriamente o posto de técnico do time, no jogo de ontem contra o Real Brasília, pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe perdia por 1 a 0 no meio-tempo.

O que aconteceu

Há cinco anos ele atua como médico do time. O médico de 44 anos estava acompanhando o jogo no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasilia (DF), como sempre fazia.

Durante o intervalo, o técnico Paulo Roberto Santos, incomodado com as críticas do presidente do clube, Luiz Estevão, pediu demissão. Oliva diz que não sabe dizer exatamente o que aconteceu no vestiário entre os dois, mas conta que os ânimos se acirraram bastante.