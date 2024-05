Oscar Piastri lidera terceiro treino livre do GP Emilia-Romagna da F1

O piloto Oscar Piastri, da McLaren, foi o melhor durante o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, na manhã deste sábado (18), na Itália.

Com 1min15s529, o australiano superou a dupla da Ferrari — Carlos Sainz e Charles Leclerc — e ficou com a ponta na última atividade no circuito de Ímola antes da classificação. Ele cravou o melhor tempo do fim de semana.

Como foi o terceiro treino livre

Logo no início das movimentações na pista, Charles Leclerc, da Ferrari, marcou o então melhor tempo do dia, com 1min16s281. Max Verstappen e Sergio Perez — ambos da Red Bull — vieram logo atrás do monegasco a pouco menos de 50 minutos para o fim.