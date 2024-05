GP da Emilia-Romagna: veja horário e onde assistir a treino que define grid

Imagem: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Fórmula 1 recebe sua 7ª etapa da temporada 2024 com o GP da Emilia-Romagna, que começou na sexta-feira (17) e termina com a corrida no domingo (19).

O treino classificatório está programado para a manhã deste sábado (18): a partir das 11h. Antes, às 7h30, os pilotos fazem a última sessão livre — sempre no horário de Brasília.

A etapa que define o grid da corrida será transmitida nas plataformas da Band: BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming) e site da Band, além do canal aberto da emissora.