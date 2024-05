Drake aposta fortuna em vitória de Tyson Fury por título dos pesados

O rapper Drake apostou US$ 565 mil (R$ 2.8 milhões) na luta de boxe entre o britânico Tyson Fury e o ucraniano Alexander Usyk, pelo cinturão da categoria peso-pesado.

O que aconteceu

Drake apostou US$ 565 mil na vitória de Tyson Fury, o que ele anunciou em suas redes sociais. Se vencer, receberá US$ 1 milhão (R$ 5.1 milhões).

Conhecido pelas apostas astronômicas, o rapper faturou R$ 5,6 milhões na vitória do brasileiro Alex Poatan, no UFC 300 contra Jamahall Hill. Ele também faturou quase R$ 12 milhões com vitória dos Chiefs no Super Bowl LVIII.