Relógios de Schumacher irão a leilão e valor pode chegar a R$ 20 milhões

Oito relógios do heptacampeão mundial Michael Shumacher serão leiloados em maio e valores podem somar R$ 20 milhões.

O que aconteceu:

As peças serão leiloadas no Rare Watch (Relógios raros). O leilão marca o 30º aniversário da primeira vitória do ex-piloto na Fórmula 1, em 1994.

O valor das oitos peças juntas é avaliado em 4 milhões de dólares, cerca de R$ 21 milhões (na cotação atual), segundo a imprensa internacional.