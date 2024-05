Ex-diretor poderoso da Globo diz que emissora 'perdeu a alma e morreu'

Globo "perdeu a alma" e por esse motivo "morreu", destacou Vasconcelos. "Em 2005 eu falei 'isso aqui vai ruir, porque não pode isso ser comandado por gente que não tem um altíssimo nível de experiência em todas as áreas'. Eu falava para o Boninho nas reuniões 'manda chamar seu pai de volta, vai dar ruim aqui dentro'".

Ele ressaltou que a Globo tem bons funcionários, mas a emissora está submetida a um "comando sem capacidade estratégica". "Existem profissionais maravilhosos lá ainda, gente muito boa, competente naquilo faz. Porém, existe, infelizmente, uma falta de conhecimento, de humildade [do comando], que poderia colocar a empresa em um patamar muito melhor".

Pedro Vasconcelos estreou na Globo como ator. Entretanto, ele se destacou como diretor e ficou à frente de projetos de sucesso na emissora, como "Sítio do Pica-pau Amarelo" e as novelas "Império" e "A Força do Querer".