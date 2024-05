Ayrton Senna perpetua legado com marcas e imagem 30 anos após morte

A gestão da imagem do ídolo brasileiro contempla filmes, ativações, produtos e novidades. Uma delas é voltada ao público jovem, com a entrada no mundo dos games pelo Roblox, com o "universo" chamado Sennaland. Também estão previstos dois documentários sobre a vida do piloto, um pelo Netflix e outro no Globoplay.

O Instituto Ayrton Senna é outro legado deixado pelo piloto. A instituição é mantida pela irmã de Senna, Viviane, e tem como uma das missões priorizar a educação. Em três décadas, quase 40 milhões de crianças e jovens foram impactados com algum tipo de apoio.

Especialistas em gestão esportiva comentam expansão da marca da marca da Senna

Ayrton Senna comemora a vitória no GP do Brasil de 1991, a sua primeira no autódromo de Interlagos Imagem: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Mesmo depois de 30 anos, a idolatria de Ayrton Senna segue firme e crescente. Atravessa gerações e conquista fãs que nem o viram correr e com um ótimo trabalho do Instituto Ayrton Senna, com suas ações e cuidado com a marca. Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM