Veja o que o São Paulo precisa para avançar como líder de grupo da Libertadores

Um trunfo do São Paulo é que o último jogo da fase de grupos é o confronto direto pela liderança do Grupo B e acontecerá no Morumbis. Após perder para o Talleres por 2 a 1 na Argentina, em sua estreia na Libertadores, o Tricolor espera dar o troco e, de quebra, desbancar o rival da primeira colocação.

Classificação e jogos Libertadores

Se vencer o Barcelona, o São Paulo vai a 12 pontos, permanecendo com um a menos que o Talleres. No último jogo, o Tricolor poderia se classificar em primeiro lugar até mesmo empatando com o rival argentino, se superá-lo em saldo de gols após a partida desta quinta-feira no Morumbis.

Já se empatar com o Barcelona de Guayaquil, o Tricolor chegará aos dez pontos, três a menos que o Talleres, mas, ainda assim, terá chances matemática de ultrapassá-lo na última rodada. Para isso, o São Paulo precisaria vencer por um placar suficiente para superar o saldo de gols dos argentinos.

Por tudo isso que está em jogo na partida desta quinta-feira, a equipe comandada por Luis Zubeldía contará com casa cheia contra o Barcelona de Guayaquil. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto, e o Morumbis se transformará novamente em um verdadeiro caldeirão.