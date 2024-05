6 indiciados, 1 culpado e nenhum preso: quem foi julgado por morte de Senna

O piloto estava incomodado porque suas mãos batiam na borda do cockpit quando virava o volante. A solução encontrada pela Williams, então, foi diminuir a altura da coluna de direção, deixando a direção mais distante do corpo.

A intervenção no carro virou motivo de conflito. A equipe inglesa alegou que a mudança foi feita de forma correta. A investigação dos peritos, no entanto, apontou que a quebra da coluna ocorreu na solda da barra.

Senna pediu um ajuste no carro da Williams Imagem: Paul-Henri Cahier/Getty Images

O outro lado. Williams e Adrian Newey, em suas defesas, apontaram que ondulações no asfalto provocaram uma queda na pressão dos pneus.

A instabilidade teria feito Senna perder o controle do carro. Para a equipe, a coluna de direção só teria sido afetada no momento do choque do carro com o muro.