5 recordes de Senna que ainda não foram quebrados 30 anos após sua morte

A história de Ayrton Senna na Fórmula 1 foi interrompida abruptamente há 30 anos, no trágico acidente em 1º de maio de 1994, no GP de San Marino, em Ímola, na Itália. O legado e números do ídolo brasileiro, porém, ainda continuam no topo da principal categoria do automobilismo.

Números e recordes que ainda resistem

Rei de Mônaco. As seis corridas vencidas por Senna nas ruas de Monte Carlo estão entre as marcas do brasileiro que ainda resistem após três décadas. É o maior vencedor da prova, com a última vitória em 1993. Graham Hill e Michael Schumacher somaram cinco vitórias.

Vitórias consecutivas num mesmo GP. Em Mônaco, Senna conquistou cinco vitórias consecutivas (1989 a 1993). Esse recorde é dividido com Lewis Hamilton, que também soma cinco triunfos seguidos só que no GP da Espanha (2017 a 2021).