Flamengo dá chocolate no Bolívar no dia do adeus a Apolinho

O chocolate rubro-negro no Bolívar serve como uma homenagem a um dos maiores radialistas da história do país, também treinador do Flamengo por 26 partidas em 1995.

Além de chocolate, foi um recital de Gérson e De la Cruz. O rubro-negro brilhou desde o primeiro minuto, com passe de Éverton Cebolinha para Gérson finalizar 56 segundos após o apito inicial. O camisa 8 também fez o cruzamento desviado pelo zagueiro Orihuela e que resultou no gol de Ayrton Lucas. E a assistência para Pedro marcar 4 x 0.

A goleada coloca o Flamengo à frente do Bolívar no saldo e poderá ser o campeão do grupo se vencer o Millonarios na última rodada e, também, se o Bolívar perder para o Palestino.

À parte a primeira ousegunda posição, o rubro-negro tem um pé nas oitavas de final.

Voltou a jogar bem.