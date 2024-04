Jornal: Lakers oferecem renovação a LeBron e querem draftar filho do astro

O primeiro objetivo do Los Angeles Lakers para a próxima temporada é a permanência de LeBron James na equipe e a franquia pode contar com a ajuda de Bronny, filho do astro.

O que aconteceu

Os Lakers planejam oferecer uma renovação de contrato de três temporadas a LeBron, que atualmente tem 39 anos. Seu contrato com a equipe vai até o fim desta temporada, com opção unilateral de renovar por mais um ano.

A franquia está aberta a escolher Bronny, filho de LeBron, no próximo draft como incentivo para manter a estrela da NBA no time. Essa informação é do jornal The Athletic.