Boxe: Campeão olímpico, Robson Conceição disputa título mundial em julho nos EUA

Uma das grandes escolas do boxe mundial, o Brasil pode voltar ao topo do esporte com o nome de Robson Conceição. Campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, o pugilista baiano terá a chance de conquistar o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC) no dia 6 de julho, em Newark (EUA). Mas para isso, 'O Brabo', como é conhecido, terá que superar o atual campeão da entidade na categoria peso super pena (59 kg), o americano O'Shaquie Foster.

O anúncio oficial do confronto foi feito pela empresa 'Top Rank', que sanciona a disputa. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Robson confirmou o importante combate. Recentemente, no final de abril, o Brasil alcançou o topo da nobre arte com os punhos de Beatriz Ferreira, que desbancou a argentina Yanina Lescano para ficar com o cinturão peso-leve (até 61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Quarta chance após 'bater na trave'

Para alcançar o status de campeão mundial profissional, 'O Brabo' terá que quebrar uma sina incômoda. No passado, Robson competiu por cinturões em três oportunidades - perdendo dois duelos e empatando um. Curiosamente, estas foram as únicas lutas em que o baiano não teve o braço erguido em sua trajetória como profissional. Diante de Foster, Conceição pode, enfim, alcançar o topo do esporte.